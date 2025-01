Scuolalink.it - L’INPS : Assegno Unico, congedi parentali e bonus asilo nido in crescita

Leggi su Scuolalink.it

, nel suo ultimo rapporto dell’Osservatorio sulle prestazioni a sostegno della famiglia (2019-2023), ha evidenziato un aumento significativo nell’utilizzo di aiuti economici,destinati ai nuclei familiari. Le nuove misure, introdotte negli ultimi anni, stanno trasformando il panorama del welfare familiare italiano, con numeri in costanteUniversale: una misura sempre più inclusiva Dal 2022, l’Universale (AUU) ha progressivamente sostituito gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), che oggi sono riservati esclusivamente ai nuclei con coniuge a carico. Nel 2024, l’AUU ha raggiunto oltre 6,2 milioni di nuclei familiari, segnando un ulteriore incremento rispetto al 2023. Questo strumento è diventato un pilastro per il sostegno economico delle famiglie italiane, grazie alla sua universalità e alla semplificazione delle procedure di accesso.