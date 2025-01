Ilnapolista.it - Insigne si è rivelato un pacco al Toronto, il club vuole cederlo prima di iniziare l’Mls (Bogert)

Leggi su Ilnapolista.it

Il giornalista Tom, firma anche di The Athletic, ha riportato su GiveMeSport che ilha messo sul mercato Lorenzo.Ilcederedell’inizio delSul portale scrive:Entrambe le parti vorrebbero dividersidell’inizio di stagione (vera 2025). La finestra di trasferimento è aperta nella maggior parte del mondo e potrebbe vedere un ritorno in Europa per. Ilpotrebbe scegliere anche di pagargli una parte di stipendio, ma metterlo fuori rosa, se nessuna squadra si paleserà. Il contratto didurerà fino all’estate del 2026. L’ex Napoli è il secondo giocatore più pagato in Mls (15,4 milioni di dollari), dietro solo a Lionel Messi. Il suo soggiorno canadese non è andato secondo i piani, con problemi extra-sportivi e mancanza di disponibilità.