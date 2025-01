Justcalcio.com - Howe vuole che il Newcastle sia al meglio per battere l’Arsenal

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Eddiesa che c’è molto in gioco per ilUnited quando martedì affronterànell’andata della semifinale della Coppa EFL. I Magpies stanno cercando di raggiungere la finale di questa competizione per la seconda volta in tre stagioni e potenzialmente porre fine alla loro attesa per l’argenteria durata 70 anni.Questa è solo la loro terza presenza nella semifinale della Coppa EFL, ma sono passati alla finale in ciascuna delle due precedenti (1975-76 contro il Tottenham e 2022-23 contro il Southampton).La squadra diha vinto le ultime sei partite in tutte le competizioni, comprese le vittorie su Aston Villa, Manchester United e Spurs, e il suo allenatore non sa nulla, ma il loro miglior livello sarà sufficiente per estendere quella corsa contro i Gunners.