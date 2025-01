Greccio un viaggio tra fede e tradizione | il suggestivo video dei presepi in Basilica

Leggi su Ilfaroonline.it

, il luogo dove nacque il presepe – Nel cuore della Sabina,non è solo un borgo, ma un luogo simbolico per la cristianità. Qui San Francesco d’Assisi diede vita al primo presepe vivente della storia, trasformando una semplice rappresentazione della Natività in unache avrebbe attraversato i secoli. E proprio a, il Santuario Francescano custodisce uno dei più emozionanti tributi a questa antica usanza: idella, visitabili tutto l’anno e non solo a Natale o per l’Epifania.a storia del presepe ha radici profonde che risalgono al 1223, quando San Francesco d’Assisi, durante un soggiorno a, decise di ricreare la scena della Natività per rendere tangibile il mistero del Natale aili. Con l’aiuto del nobile Giovanni Velita, allestì una grotta con una mangiatoia, il bue e l’asinello, dando vita al primo presepe vivente della storia.