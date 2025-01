Golden Globe 2025 serie tv | trionfa Shogun Hacks ribatte The Bear premiato Colin Farrell

.com - Golden Globe 2025 serie tv: trionfa Shogun, Hacks (ri)batte The Bear, premiato Colin Farrell

per letv vedono il trionfo di, conche batte nuovamente Thee Baby Reindeer che manca l’en-plein per colpa dicome Jodie Foster: ecco tutti i vincitoriSi è conclusa la cerimonia di premiazione dei, in programma al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles e condotta dalla comica Nikki Glaser.Il trionfo diDopo aver stracciato i record degli Emmy, anche ai, che vince tutte e 4 le categorie in cui era candidata: migliordrammatica, attori protagonisti Anna Sawai e Hiroyuki Sanada e non protagonista Tadanobu Asano.Negli oltre 60 anni di storia deiper le, solo altre 6 volte tutti e tre i premi principali erano stati vinti dallo stesso show: il primo fu proprio la precedente versione dinel 1981, seguita poi da X-Files nel 1997, I Soprano nel 2000, Homeland nel 2013, The Crown nel 2021 e Succession lo scorso anno.