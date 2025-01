Lanazione.it - Direttissima, via ai lavori. I ritardi preoccupano i pendolari

Arezzo, 6 gennaio 2025 – Al via da domani idi ammodernamento sulla: la conclusione è prevista per il 4 marzo. L’intervento riguarda la tratta fra Capena e Gallese e fra Settebagni e Roma Tiburtina per un totale di circa 20 chilometri. Insieme a questi sono programmati sulla linea convenzionale Firenze-Roma, dal 9 gennaio al 7 maggionotturni dal giovedì al lunedì per il rinnovo dei binari e deviatoi. I cantieri per il rinnovo dei binari interesseranno i tratti di linea tra: Firenze Campo Marte-Firenze Rovezzano per 8 chilometri e tra Arezzo e Castiglion Fiorentino per 16 chilometri. Inoltre saranno rinnovati anche i deviatoi nelle stazioni di Compiobbi, Ponticino, Bivio Chiusi Sud e Fabro Ficulle. “Ilungo la linea ferroviaria Firenze-Roma cimolto per le conseguenze che potranno avere sugli orari” sottolinea Maurizio Da Re che guida da anni il comitatoValdarno