Dieci anni da Charlie Hebdo Il terrorismo in Europa spiegato da Bertolotti

Il 7 gennaio 2015,fa, un attacco terroristico colpì la redazione parigina di, lasciando dietro di sé una scia di sangue e dodici vittime. I due assalitori, vestiti di nero, irruppero negli uffici del giornale satirico, aprendo il fuoco come ritorsione per le vignette su Maometto.L’attacco, rivendicato dalla branca yemenita di al-Qa?ida (Ansar al-Sharia), si inserisce in una lunga sequenza di attentati terroristici che hanno colpito l’dopo il 2001. Eventi come quelli di Madrid nel 2004, Londra nel 2005 e Bruxelles nel 2014 fanno parte di questa tragica scia. E tanti altri che sono seguiti neiintercorsi da allora: da Nizza e Berlino nel 2016 a Brokstedt e Magdeburgo in Germania nel 2023 e 2024 e, più recentemente, in Italia.Dopo l’attacco ae l’omicidio del poliziotto Ahmed Merabet, i due terroristi jihadisti, i fratelli Saïd e Chérif Kouachi, si diedero alla fuga nascondendosi nei boschi a nord del Paese.