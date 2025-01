Movieplayer.it - Demi Moore ottiene il suo primo Golden Globe: "Mi avevano detto che non ero altro che un'attrice da popcorn"

vince il suoe afferma di essere stata in un "momento basso" della sua carriera prima del ruolo in "The Substance".ha vinto il suoper la Migliorin un Film, grazie alla sua performance in The Substance.ha battuto concorrenti del calibro di Amy Adams (Nightbitch), Cynthia Erivo (Wicked), Zendaya (The Challengers), e altre. Questo segna la sua prima vittoria dopo tre nomination nella sua lunga carriera.e il suoDurante il suo discorso nel corso della premiazione,ha riflettuto su un passato in cui le fuda un produttore di essere solo una "da", che non meritava il successo perché non era in .