Quotidiano.net - Borse europee in crescita: tecnologia e auto trainano i mercati, focus su inflazione e tassi

Leaccelerano in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal settore tecnologico (+3,2%), con i piani di investimento di Microsoft sull'intelligenza artificiale. L'attenzione degli investitori si concentra sull'che avrà effetti sulle prossime decisioni delle banche centrali per il taglio dei. Sul fronte valutario l'euro si rafforza e sale a 1,0413 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. Corre Parigi (+2%). Bene anche Milano (+1,6%), Francoforte (+1,3%), Madrid (+0,8%) e Londra (+0,02%). Vola il settore dellecon le vendite negli Stati Uniti nel quarto trimestre e spinte dalla minaccia di Donald Trump, di porre fine ai crediti d'imposta per i veicoli elettrici.