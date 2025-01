Ilgiorno.it - Addio a Clerici l’architetto della politica

a Silverio, architetto e politico di lungo corso non soltanto a Monza, ma anche a Lentate sul Seveso e, prima ancora, nella sua città di origine, Saronno, in provincia di Varese.è scomparso all’età di 83 anni. Da tempo ricopriva il ruolo di presidente dell’Ato, l’Ambito territoriale ottimale di Monza e Brianza, l’azienda speciale che si occupa di coordinare il servizio idrico integrato e le risorse. Architetto di professione, ha mosso i primi passi nel mondonella sua Saronno. Poi è stato eletto sindaco di Lentate sul Seveso dal 1994 al 1997 tra le fila di Forza Italia, quindi è stato anche vicesindaco e assessore all’urbanistica a Monza sotto la giunta guidata da Roberto Colombo e poi in quella del sindaco Marco Mariani. Il suo è stato un impegno continuo, che lo ha portato a diventare anche consigliere regionale e comunale a Monza.