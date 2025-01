Oasport.it - WTA Hobart 2025: Lucia Bronzetti eliminata nel secondo turno delle qualificazioni, ora deve sperare nel ripescaggio

A meno di ripescaggi dovuti al suo potenziale status di lucky loser, è terminata nell’avventura dial WTA 250 di. Per l’azzurra, numero 1 del tabellone cadetto, sconfitta per 6-3 7-6(4) contro la belga Greet Minnen, che dunque va nel main draw di questo che è un torneo dalla lunga tradizione nel panorama femminile.Le cose pervanno male fin dalle primissime fasi, con 8 dei primi 9 punti che volano via assieme al primodi battuta. In campo, di fatto, c’è solo Minnen fino al 5-1, quando arriva un sussulto da parte dell’italiana che le permette di recuperare uno dei due break. Non l’altro, però, perché la belga chiude a zero per il 6-3.Una reazione, piuttosto decisa, nelparziale arriva. Stavolta lo scambio di servizi strappati è immediato, poiriesce anche a salire fin sul 4-2, trovando finalmente un po’ di ritmo in più.