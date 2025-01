Sport.quotidiano.net - Virtus, notte di straordinari a Reggio Emilia. Cordinier: "Vogliamo continuare ad avanzare"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con le loro nove vittorie in quattordici gare disputate, lain classifica occupano il quarto e il quinto posto. Questa sera (ore 20, diretta Dazn) le due formazioni si affrontano e se per i padroni di casa biancorossi questo ruolino di marcia può essere definito soddisfacente, altrettanto non si può dire per i bianconeri che, complici le fatiche di Eurolega, un po’ di terreno per strada lo hanno perso e ora devono cercare di migliorare il più possibile in queste due ultime giornate del girone d’andata per avere una vita più semplice durante la final eight di Coppa Italia sebbene nelle retrovie ci sia anche la corazzata Milano. La V nera si presenta a questo appuntamento dovendo fare i conti con le assenze di Toko Shengelia e Ante Zizic, mentre i reggiani recuperano la guardia Jamar Smith, che si era fermata a dicembre, e dovranno scegliere chi tra i sette stranieri dovrà andare in tribuna.