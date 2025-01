Lanazione.it - Via Arrighetto. In partenza il ripristino dei muri perimetrali

Leggi su Lanazione.it

Stanno finalmente per prendere il via i lavori didel muro perimetrale di Villa Gamba in viada Settimello. Fino al prossimo 10 gennaio è infatti prevista la chiusura della strada nel tratto interessato per lavori propedeutici alla risistemazione del muro di recinzione franato nel febbraio 2023 e poi transennato per motivi di sicurezza, tanto da permettere il transito delle auto in un unico senso di marcia. Nei prossimi giorni, in particolare, saranno abbattuti o sistemati alcuni alberi che si trovano lungo il confine per poter poi dare il via al vero e proprio intervento di: la Soprintendenza ha infatti accolto, con alcune prescrizioni da rispettare, il progetto di rifacimento del muro e dopo il permesso rilasciato dal Comune i lavori dovrebbero prendere il via a breve e terminare nell’arco di alcune settimane.