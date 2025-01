Thesocialpost.it - Vercelli, ragazza di 12 anni salva il padre caduto dal sentiero: un coraggio incredibile

Una ragazzina di 12ha affrontato un’ora di cammino su sentieri impervi perre suo, precipitato per circa un centinaio di metri dopo aver smarrito il percorso tra Carcoforo e il rifugio Alpe Massero, nel Vercellese. Grazie al suo, è riuscita a metterlo in salvo, mentre l’uomo l’aspettava ferito.Nel tardo pomeriggio, entrambi, originari di Milano, sono stati coinvolti in un incidente in un’area difficile da percorrere. Dalle prime ricostruzioni, si è appreso che ilper circa un centinaio di metri riportando un politrauma, mentre la giovane si è infortunata nel tentativo di raggiungerlo. La mancanza di segnale telefonico ha costretto laa camminare per un’ora in condizioni fisiche e psicologiche precarie prima di riuscire a contattare i soccorsi.