Use Empoli, contro Spezia la partita perfetta

Leggi su Corrieretoscano.it

Use Computer Gross –Basket Club 94-67 (25-18, 41-33 65-48)USE COMPUTER GROSS: Giannone 18, Baldacci 1, Baccetti 2, Sesoldi 8, Rosselli 23, Ramazzotti 8, De Leone 9, Quartuccio 1, Tosti 1, Marini, Regini, Maric 27. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa).BASKET CLUB: Carpani 11, Ramirez 6, Vespa, Gogishvili 4, Merlo 9, Loschi 16, Morciano 10, Tedeschi 2, Dias 9. All. Mori (ass. Toffi)ARBITRI: Cavasin di Rosignano Marittimo e Pampaloni di Terranuova Bracciolini– Nella giornata più difficile, l’Use Computer Gross più bellaLa, squadra di grande talento, annichilita da una prestazione difensivao quasi. Finisce 94-67 ma soprattutto finisce con cinque ragazzi del vivaio in campo, ragazzi che, nel momento del bisogno, rispondono presente spazzando via i dubbi e le paure che avevano turbato la notte di Luca Valentino.