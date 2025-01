Pronosticipremium.com - Roma, Dybala in missione: la Joya vuole sfatare il tabù derby

Pauloha vissuto una vigilia didiversa dal solito, in cui l’adrenalina della grande sfida si mescola a un forte senso di responsabilità. Consapevole del suo ruolo da leader, l’argentino si è dedicato a motivare e guidare i compagni, specialmente i più giovani o quelli alla prima esperienza in una stracittadina.Durante l’allenamento e la riunione tecnica, come riportato dal Corriere dello Sport, ha dispensato consigli utili per affrontare non solo i novanta minuti in campo, ma anche l’atmosfera speciale e a tratti destabilizzante che accompagna ildi. Per, questa partita rappresenta molto più di un semplice match: è un’occasione per scrivere un capitolo importante nella storia della stagione giallorossa.LeaderStasera,è determinato a prendersi la squadra sulle spalle, affiancando altri leader come Mancini, con l’obiettivo di trascinare laverso una vittoria che potrebbe rappresentare un punto di svolta.