Ricerca, da un team tedesco strategia contro le metastasi del tumore al seno

Undel Centroper lasul cancro (DKFZ), dell’Istituto per le cellule staminali di Heidelberg HI-STEM e dell’NCT Heidelberg e’ riuscito per la prima volta a coltivare organoidi tumorali stabili direttamente da campioni di sangue di pazienti con cancro al. Utilizzando questi mini-tumori, itori sono stati in grado di decifrare un percorso di segnalazione molecolare che garantisce la sopravvivenza delle cellule tumorali e la resistenza alla terapia. Con questa conoscenza, ile’ stato in grado di sviluppare un approccio per eliminare specificamente queste cellule tumorali negli esperimenti di laboratorio.Lesono pericolose ramificazioni di tumori che si diffondono a organi vitali come fegato, polmoni o cervello e sono solitamente difficili da curare.