Report su Rai 3 inchieste del 5 gennaio | i falsi pedigree dei cani di razza e l’eredità di Giovanni Agnelli

Questa sera alle 20:30 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di, il programma condotto da Sigfrido Ranucci: ecco un'anteprima dellegiornalistiche preparate dalla redazione. Questa sera, 5, in prima serata su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di, Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in televisione. La redazione giornalistica ha preparato nuoveche spaziano da trame di corruzione e patrimoni artistici contesi, fino a storie di speculazione e degrado sociale.age e approfondimenti La puntata di stasera svela scandali nella cinofilia italiana e indaga sul presunto trasferimento illegale di capolavori della collezione. Torna a Napoli per raccontare la liberazione della canonica occupata abusivamente, mentre un'inchiesta su .