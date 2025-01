Thesocialpost.it - Nek, racconta l’incidente in campagna: “Ho rischiato di perdere l’uso della mano a causa di una svista”

Leggi su Thesocialpost.it

Filippo Neviani, in arte Nek, è stato ospite a Domenica In da Mara Venier per promuovere la nuova edizione di “Dalla strada al palco”, il programma che conduce insieme alla vincitrice di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero. Durante l’intervista, il cantante ha ricordato la prima stagione del format e il periodo particolarmente difficile che l’Italia stava attraversando nel 2022, segnato dalla pandemia da Covid-19.Leggi anche: Cinema in lutto, morto l’attore di Baby Driver. Terribile incidente in macchinaIl ricordopandemia e il valorepazienzaNeviani ha parlato di quanto la pandemia abbia cambiato la prospettiva di vita di molti, affermando: «Pensavamo che ne saremmo usciti più buoni, ma non è stato così. La pazienza e la gratitudine sono le virtù dei forti». Il cantante ha poi riflettuto su come la crisi sanitaria abbia influito sulle vite di tutti, tra sacrifici e speranze.