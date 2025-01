L’Italia pronta a un accordo da 15 miliardi con SpaceX | così la visita di Meloni negli Usa ha messo il turbo all’intesa con Elon Musk

Leggi su Open.online

è in «discussioni avanzate» con ladiper un contratto di 5 anni che prevedrebbe la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri, un’operazione dal valore di 1,5di euro. Lo scrive la testata economica Bloomberg spiegando che il progetto in discussione prevede un sistema criptato di massimo livello per le reti telefoniche e i servizi Internet del governo, le comunicazioni militari e i servizi satellitari per le emergenze. Il piano avrebbe subito un’accelerazione dopo l’incontro di sabato sera tra la premier Giorgiae il presidente eletto Usa Donald Trump. Come rivelato da Open, ancheavrebbe dovuto essere presente al vertice, tenuto top secret fino all’ultimo, ma ha dovuto disdire all’ultimo la sua partecipazione per un problema personale che lo ha costretto a rientrare a Austin.