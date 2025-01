Sport.quotidiano.net - La Primavera neroverde. Bigica ospita la Sampdoria. In palio primato e allungo

Leggi su Sport.quotidiano.net

SASSUOLOMica è detto che se vince (ri) conquista davvero la vetta del ‘1’, il Sassuoloche oggi comincia, da secondo in classifica a soli due punti dalla Roma capolista, il suo 2025. Ma è fuor di dubbio che i ragazzi di Emiliano(foto), in campo oggi alle 15 contro laal Ricci, se vincono allungano comunque sui più immediati inseguitori, che hanno giocato ieri, distanziandoli di 5 punti. Vediamo come va, insomma, complice anche la diretta televisiva con la quale Sportitalia, canale 60 ddt, segue l’appuntamento conclusivo di questa 18ma giornata. La Samp, classifica alla mano, è avversario sulla carta alla portata dei neroverdi, ma la prima partita dell’anno, come noto, non risparmia insidie. Soprattutto a chi, è il caso del Sassuolo, all’avversario di giornata rende 25 punti e 17 posizioni in classifica e alla ‘prima’ dell’anno si affaccia da favorito.