La crisi del settore pelle in Italia | un 2024 in calo ma con speranze di rilancio

Dati alla mano, il comparto, che comprende calzaturiero,tteria, pellicceria e concia, chiuderà con una flessione stimata dell’8,1%, in linea con il trend negativo registrato nel primo semestre (-8,2%). Il fatturato complessivo delsi attesta a 30,1 miliardi di euro, segnalando una contrazione più contenuta nel quarto trimestre, secondo l’analisi di Confindustria Accessori Moda, che rappresenta questa industria cruciale del made in Italy.Ma cosa determina questa?Ildellasta affrontando unaprofonda, frutto di un intreccio di fattori economici e geopolitici. L’instabilità internazionale, il rallentamento di mercati strategici come Cina e Germania, e le difficoltà di accesso al credito stanno penalizzando fortemente la performance delle imprese. A livello produttivo, i dati Istatparlano chiaro: nei primi nove mesi del, la categoria Ateco legata alha segnato undel 16,1%, con una contrazione mensile a doppia cifra, eccetto ad agosto (+2,2%).