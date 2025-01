Juventus e Motta si separano e mettono in vendita Danilo | È per il bene di tutti…

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-03 11:42:00 Calcio italiano:Punto e basta. 213 partite dopo e con la fascia di capitano ancora al braccio, il Juve ha deciso di separarsi(ex Real Madrid, Porto o Manchester City) e metterlo sul mercato. Non gli fanno nemmeno scadere il contratto (è scaduto a giugno). Vogliono che se ne vada adesso.“Non fa più parte di questo progetto, siamo stati chiari. È una decisione presa per ildi tutti”, ha confermato Thiagonella conferenza stampa pre--Milan della Supercoppa Italiana. Non fa più parte di questo progetto, siamo stati chiariThiagoIl brasiliano, che da quando è arrivato a Torino ha giocato a livelli notevoli ed è stato un fantastico jolly giocando da difensore centrale, terzino (su entrambi i lati) e anche da centrocampista, si è ritrovato con la porta sbattuta .