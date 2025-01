Lanazione.it - Il sacrestano che si traveste da Befana e tutte le iniziative dei paesi

C’è un trittico cinquecentesco da restaurare nella chiesa di Borsigliana alquanto malmesso e con i lavori da effettuare che si presentano molto onerosi per una piccola parrocchia di poco più di cento abitanti. Sono già arrivate diverse offerte dai paesani, sia quelli residenti che quelli emigrati anche tanti anni fa per motivi di lavoro. Ma la somma necessaria è ancora lontana da raggiungere, così un gruppo di paesani guidati dal sagrestano Virgilio Brega, con la collaborazione di Civitas Borsigliana Odv, ha promosso un’insolita iniziativa per stasera, vigilia dell’Epifania: quella di vestirsi a befane e befanotti per visitare le case della parrocchia, nei suoi cinque nuclei abitati che sono Borsigliana, Vergnano, Gambarotta, Il Grotto e Molinello. A indossare i panni dellaci sarà il sagrestano, attorniato dal gruppo degli altri volontari giovani e meno giovani.