Anteprima24.it - Il match winner Simonetti si gode il successo contro il Catania: “Una grande prova di forza”

Tempo di lettura: < 1 minutoC’è la firma di Pierluigisul 3-2 in rimonta che ha permesso alla Strega di spedire ila -12 e dare un ulteriore segnale dial campionato. Queste le sue parole in sala stampa:– “Secondo me questa vittoria è un segnale importante a noi, dato soprattutto nella ripresa quando stavamo soffrendo e anche alle altre squadre. Abbiamo dato unadi”.CROTONE – “Quella vittoria sempre in rimonta fu molto simile come dinamica di gara, anche se feci due gol e non uno. Quelle come oggi sono partite che a livello emozionale ti segnano perchè eravamo sotto e stavamo soffrendo. E’ unadidi gruppo sia da parte nostra e del pubblico: ci unisce ancora di più”.JOLLY – “In quel momento era quella la mossa da fare e mi sono adattato a sinistra dando il massimo”.