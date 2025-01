Ilrestodelcarlino.it - Il 2024, l’anno più caldo dal 1950

"Ilper Rimini è stato un anno caldissimo, il piùdala oggi, con temperatura media di 15,8 gradi, ben 2,1 sopra la media. Presto per fare previsioni per la prossima estate, ma sembra improbabile sfuggire al trend del, che ha visto gli ultimi tre anni come i più caldi dal". Il meteorologo Pier Luigi Randi, presidente Ampro (Associazione Meteoprofessionisti) traccia un bilancio degli ultimi 12 mesi, dati alla mano. "Il mese piùdelnel Riminese è stato agosto, con 26,7 gradi medi. Il più freddo gennaio: 5,4. Il giorno piùil 12 luglio, con 29,8 gradi medi e il picco di 35,7. Rimini ha avuto 77 giorni ’tropicali’, cioè con minima non sotto i 20 gradi: sono tante". Quello passato è stato anche un anno molto piovoso: 885,6 millimetri di pioggia (40% sopra la media degli ultimi 30 anni).