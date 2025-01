Gqitalia.it - I migliori smartphone che puoi comprare adesso, per iniziare al meglio il nuovo anno

Idel 2025 hun compito ben preciso: trovare un'identità precisa alla tanto sbandierata intelligenza artificiale. Dopo untrascorso a etichettare l'AI come rivoluzionaria, oggi possiamo dire che le novità introdotte sono tutt'altro che sconvolgenti. Ecco perché i nuovi top di gamma in arrivo cercherdi risolvere questo problema aggiungendo un pizzico di potenza (iavra bordo il chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm), e aumentando l'autonomia, che continua ad essere un po' il tallone d'achille per tutti, al netto delle ottime prestazioni dovute alla ricarica sempre più rapida.