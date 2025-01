Lettera43.it - Giubileo, aperta la porta santa a San Paolo fuori le mura

Leggi su Lettera43.it

È statala quinta e ultima, quella alla basilica di Sanle. Il rito è stato eseguito dal cardinale James Michael Harvey, arciprete della stessa basilica. In precedenza erano state aperte le porte sante a San Pietro (24 dicembre) e Rebibbia (26 dicembre) da Papa Francesco, quella di San Giovanni in Laterano (29 dicembre) da Baldo Reina, cardinale vicario di Roma, e quella diMaria Maggiore (1 gennaio) dal cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della basilica. Con l’apertura della quintasi sono conclusi i riti di inizio del.Harvey: «Accogliamo l’appello del Papa a irradiare speranza»«Accogliamo con gioia l’appello rivolto da Bergoglio a tutta la Chiesa per questoappena iniziato», ha detto Harvey. «Un appello sia pressante che impegnativo, un appello a non accontentarci solo di avere speranza ma anche di irradiare speranza, essere seminatori di speranza».