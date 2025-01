Ilrestodelcarlino.it - Domani in scena storie di lupi, tra capretti e nonnine furbe

Come da tradizione, il Teatro Diego Fabbri di Forlì festeggia l’Epifania all’insegna del Family, portando inalle 11, ’Il lupo e i sette’ della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti, una produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri interpretata da Danilo Conti e Antonella Piroli. Una favola raccontata con l’ausilio di grandi pupazzi e oggetti per tutti i bambini, le bambine e le loro famiglie. La rassegna Family è organizzata in collaborazione con il Centro Famiglie della Romagna Forlivese. Ingresso gratuito. Il teatro aprirà alle ore 10. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it. A Santa Sofia, invece, va inalle 16 ‘Cappuccetto e la nonna’ al Teatro Mentore di Santa Sofia, in collaborazione con il Cif. Lo spettacolo è di Giallo Mare Minimal teatro, con Vania Pucci e Adriana Zamboni: una rilettura di Cappuccetto Rosso, con una scenografia in divenire, costruita in diretta da un’artista con la lavagna luminosa.