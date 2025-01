Bloomberg | Italia-SpaceXintesa per Tlc

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.30 L'è in trattative avanzate con Space X di Elon Musk per un contratto di 5 anni per la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri: operazione del valore di 1,5 mld euro. Lo riportaspiegando che il progetto prevede un sistema criptato di massimo livello per le reti telefoniche e i servizi internet del governo, le comunicazioni militari e i servizi satellitari per le emergenze. Secondoil piano avrebbe subito un'accelerazione dopo l'incontro tra Meloni e Trump.