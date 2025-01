Barineonato morto | interrogato parroco

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.30 E' stato ascoltato, in mattinata dagli inquirenti, ildella Chiesa di San Giovanni Battista a Bari,accanto a cui si trova la stanza con la culla termica in cui lo scorso 2 gennaio è stato trovato il corpo senza vita di un neonato di un mese di vita. Secondo quanto ha appreso l'ANSA,il sacerdote è stato sentito per diverse ore ma nulla è trapelato su quanto detto.Il giorno del ritrovamento del bimbo, già,ilera a Roma.Il prete aveva spiegato di non aver ricevuto sul proprio telefonino chiamate di alert.