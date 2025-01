Bergamonews.it - Animorum, sette sculture che intrecciano profondi messaggi e riflessioni sulla vita

Leggi su Bergamonews.it

, che significa “delle anime”, esplora il tema della metamorfosi attraversoche, l’identità e le relazioni umane. Ogni opera, con il proprio titolo e forma unica, contribuisce a una narrazione complessiva che evidenzia la centralità della trasformazione e del legame tra le anime. Le opere si propongono di veicolareintrospettive, riguardanti la complessità delle relazioni umane e le trasformazioni che inebilmente affrontiamo nel nostro cammino.mette in luce la connessione tra gli esseri viventi e il pianeta, la responsabilità del prendersi cura reciprocamente in un atteggiamento di accoglienza e di celebrazione della diversità. Un invito a riflettere sull’identità, l’amore, la bellezza e le ferite che ciascuno di noi porta dentro di sé, sottolineando l’importanza della condivisione e della comprensione reciproca in un mondo in continua evoluzione.