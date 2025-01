Ilgiorno.it - Al Ritmo dello Spirito. Concerto gospel solidale

Una serata di grande musica e solidarietà attende Busto Garolfo oggi con il“Al“, ospitato nella suggestiva sala Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. L’appuntamento, fissato alle 21 questa sera, segna il primo evento musicale del nuovo anno e l’ultimo spettacolo del tour “Voices of Christmas” dell’ArdsChoir. L’evento promette di regalare emozioni profonde e un’atmosfera unica, grazie alle coinvolgenti armonie e ai ritmi trascinanti che caratterizzano l’ensemble. L’ArdsChoir, famoso per la capacità di trasmettere messaggi di speranza e fede attraverso il, si prepara a salutare il pubblico con un augurio speciale per il 2025. "Questorappresenta un momento straordinario per unire cultura, solidarietà e tradizione - ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate -.