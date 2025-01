Ilrestodelcarlino.it - A Cividale coach Pillastrini sceglie un doppio playmaker

Dopo aver concluso come meglio non si poteva un 2024 non andato nella giusta direzione, la Carpegna Prosciutto diLeka vuole continuare ad incrementare la striscia positiva di cinque vittorie consecutive anche nel nuovo anno, iniziando da. Ad ospitare la formazione marchigiana c’è infatti la UEB Gesteco, quarta in classifica a soli quattro punti da Rimini e Udine capolista, che proprio nell’ultimo weekend è tornata alla vittoria (65-74 a Torino) dopo quattro sconfitte. Allenatore dei friulani è Stefano, visto a Pesaro dal 2000 al 2002, che siede su questa panchina dal 2020 dopo la breve esperienza nel 2019 a Reggio Emilia. Nella composizione del quintetto titolare, la scelta diricade su un, due giocatori di piccola statura che fanno del tiro dalla lunga distanza e dell’imprevedibilità le loro armi migliori.