Lanazione.it - Volley, brilla il Valdimagra. Ok al Moma Winter Cup

Leggi su Lanazione.it

Ilha da poco concluso il prestigioso Torneo Internazionale "Cup" di Modena, organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini, con le proprie formazioni maschili Under 19 e Under 17. Un’esperienza resa possibile anche grazie alla collaborazione con la Torrettadi Livorno che ha permesso di presentare un roster condiviso per ogni categoria per aumentare la competitività nella manifestazione. In questo modo la formazione nella categoria U19 è stata iscritta come Torretta, quella U17 come. Quest’ultima ha raggiunto un eccellente 12° posto su 37 squadre partecipanti. Un risultato straordinario, considerando la presenza di squadre di altissimo livello provenienti da tutta Italia, Austria, Germania, Francia e Stati Uniti. La squadra, allenata da Enrico Pala e Cesare Menconi e guidata dal dirigente Moggia, ha affrontato con successo avversari di grande prestigio, mostrando resilienza, tecnica e un gioco di squadra impeccabile.