Troise punta tutto sul recupero di Chiosa

Mancano pochi giorni alla prima gara ufficiale del 2025: lunedì alle ore 15 l’Arezzo ospiterà la Vis Pesaro per la seconda giornata del girone di ritorno. Dopo la sosta natalizia e tra le voci di mercato, giocatori e staff cercano la giusta concentrazione per affrontare quello che sarà un autentico scontro diretto: le due squadre, appaiate a 35 punti al quinto posto, cercano entrambe di lanciare l’inseguimento alle prime della classe.conta di recuperare Marco(nella foto) in difesa, che sta stringendo i tempi dopo il guaio muscolare che lo aveva costretto al cambio a Campobasso e che si è rivelato di poco conto. Davanti, invece, è sicuro di riavere Guccione dopo il turno di squalifica scontato in Molise. Improbabile, invece, rivedere almeno in panchina Chierico, che potrebbe tornare a disposizione per la gara interna con il Pineto o per la trasferta del 18 gennaio a Legnago.