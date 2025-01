Lanazione.it - Teatro Indagare sul palco la psiche umana

Leggi su Lanazione.it

PONTEDERAAlEra di Pontedera, l’11 e il 12 gennaio, rispettivamente alle 21 e alle 17.30, arriva un’indagine sullae sull’anima con Francesco Pannofino, protagonista di "Chi è io?", scritto e diretto da Angelo Longoni. Una commedia psicologica,delica, che vede in scena, al fianco di Pannofino, Emanuela Rossi, Eleonora Ivone, Andrea Pannofino, e che agisce su spettatori e personaggi in modo realistico e visionario. Tre i piani narrativi: quello della realtà, quello metafisico e quello della finzione di uno show televisivo. Le scene sono di Gianluca Amodio, i costumi di Lia Morandini, le musiche di Paolo Vivaldi in collaborazione con Aldina Vitelli, il video è a cura di Gianluca Amodio, Gianni Del Popolo. Produzione Nuovodiretta da Marco Balsamo. Dopo Pontedera, lo spettacolo sarà a Firenze, aldella Pergola, dal 28 gennaio al 2 febbraio.