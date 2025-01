Ilrestodelcarlino.it - "Puntatori laser contro i residenti"

Non si placano le segnalazioni di episodi molesti da parte di baby vandali ai danni deidi Osimo Stazione. "Dirigonorossile finestre durante le ore notturne, creando disagio e preoccupazione per chi vive in zona. Questi comportamenti mostrano la noia e la mancanza di senso civico da parte dei ragazzi – denuncia Giulia Dionisi, fondatrice della lista civica Rinasci Osimo -. Ci si è trovati nella prima gioventù a fare delle "bravate" ma qui assistiamo a gesti di natura aggressiva, volontà di spaventare per divertimento, mancanza di senso civico. Noi di Rinasci Osimo chiederemo al Comune attività di sicurezza maggiore e proporremo come gruppo attività tecniche e specifiche di prevenzione e contrasto come ad esempio percorsi educativi con modalità circolare (no frontale) guidati da professionisti e specialisti o emissione di ordinanze specifiche di sanzioni mirate.