Superguidatv.it - Pino Daniele – Il Tempo Resterà, il documentario a dieci anni dalla scomparsa su Rai2

celebra il grandissimocon undal titolo “– Il“. Un’occasione davvero speciale per ricordare uno dei pilastri senzadella musica italiana e napoletana nel mondo.a 10morte, l’omaggio diStasera, sabato 4 gennaio alle 21.20, va in onda “– Il“, ilprematura morte trasmesso in prime time su. Un omaggio sentito e dovuto ad uno degli artisti più grandi della storia della musica italiana. Nel-film, diretto da Giorgio Verdelli, spazio ad alcune delle interpretazioni più celebri del bluesman e il racconto del suo percorso artistico dagli’70 agli ultimi live.Un ritratto speciale che mette in luce il rapporto intimo e profondo con la città di Napoli e la capacità di essere anche un artista apprezzato a livello internazionale.