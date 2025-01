Pianetamilan.it - Milan, Sacchi: “Conceicao? Lavorare su un aspetto”. Bastone e carota per Theo

Juventus-1-2, i rossoneri rimontano dopo un brutto primo tempo e si regalano la possibilità di alzare il trofeo lunedì sera. Non sarà facile visto che ci sarà il derby contro l'Inter. Nel post partita, tante le analisi e le reazioni sulla gara. Arrigo, ex allenatore rossonero, ha parlato della gara a 'La Gazzetta dello Sport'. Cosa portae il punto verso il derby. Ecco il suo parere. «Risposta facile: l’Inter. I nerazzurri non sono forti, sono fortissimi. È una squadra matura, quella di Simone Inzaghi, sta crescendo partita dopo partita: ciò significa che c’è un grande lavoro alla base, che c’è un progetto da seguire». «Ma come si può fare una diagonale simile? Significa non essere concentrati, non essere sul pezzo, non leggere lo sviluppo dell’azione. Però, dopo quell’errore, si è ripreso e questo testimonia che il carattere c’è».