Maxi furto a casa di un medico nel centro di Roma: bottino da 150mila euro

Pochi giorni lontano da. Tanto è bastato a una banda di ladri per mettere a segno undain pieno. Vittima il proprietario di un appartamento, via Giandomenicognosi, vicino piazza del Popolo: unche, tornato da una breve pausa per le feste di Capodanno, ha trovato laa soqquadro.Tra gli oggetti spariti alcuni orologi di valore e dei gioielli. Unche ammonta appunto a circa. Tornato ailha scoperto iled ha chiamato il 112 per sporgere denuncia. Sono così iniziate le indagini della polizia per ricostruire la dinamica del colpo.di unneldidaAncora da chiarire la data esatta del, denunciato dai proprietari lo scorso 2 gennaio tornati adopo le vacanze di Capodanno.