Biccy.it - Marco Liorni pronto a querelare: il video che circola sui social

Leggi su Biccy.it

Durante lo show di capodanno di Rai Uno, L’Anno Che Verrà, c’è stato un imprevisto che ha visto protagonista Angelo di Ricchi e Poveri, che credendo che il suo microfono fosse chiuso, ha iniziato a gridare delle offese. Dopo l’incidente in diretta,è intervenuto ed ha chiesto scusa a tutto il pubblico di Rai Uno. Qualcuno però si è divertito a creare un deep fake proprio sul presentatore del programma, utilizzando le immagini delle scuse.valuta azioni legali dopo la diffusione di unfake.Un profilo su Instagram e TikTok ha pubblicato due clip in cui si vedeche sul palco de L’Anno Che Verrà dice una serie di insulti anche piuttosto gravi e poi delle bestemmie. I filmati sono stati realizzati così bene che qualcuno nei commenti ha pensato che quello delle clip fosse davvero il presentatore, che poi ieri sera è intervenuto per fare chiarezza.