Lo Zelten di Gilmozzi a "Capolavori del mondo in cucina"

MILANO – Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “delin”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Alessandroche presenta ai telespettatori del tg satirico la ricetta dello “”, un tipico dolce dei paesi tirolesi, arricchito di frutta secca.Classe 1965, nato nel cuore delle Dolomiti, in Val di Fiemme, Alessandrocresce in una famiglia di ristoratori e prosegue il suo percorso presso importanti cucine, al fianco di chef del calibro di Michel Bras e Alain Ducasse. Forte di queste esperienze, nel 1990 apre la sua insegna El Molin, a Cavalese, nella Val di Fiemme, dove da oltre trent’anni porta a tavola tutto ciò che le montagne trentine offrono, come licheni ed erbe di montagna che raccoglie e studia.