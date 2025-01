Ilgiorno.it - Le cicogne amano Calco. Quaranta i nuovi nati in un anno

In un Paese dove nascono sempre meno bambini, c’è un luogo dove invece i bambini continuano a nascere e nascono più di prima. È, piccolo centro della Brianza lecchese. Nel 2024 la cicogna è passata 40 volte. I fiocchi azzurri sono stati 23, rosa 17. Lo annuncia il sindaco Stefano Motta (foto) nella sua lettera di saluto di inizioin cui traccia il bilancio demografico del 2024. "Care concittadine e care concittadini, il vero dato positivo del 2024 è quello relativo alle nascite, che raggiungono quota 40 bambini, con una prevalenza di maschi rispetto alle femmine – spiega il sindaco -. Dobbiamo risalire al 2020, quando erano43 bambini, per trovare un dato superiore. Teniamo conto che il dato medio nazionale è in forte diminuzione ormai da diversi anni e nel 2023 il tasso di natalità italiano si è attestato a 6,4ogni mille abitanti".