Ilgiorno.it - Ladri acrobati fanno razzia in un appartamento

Colpo grosso dei soliti ignoti che hanno svaligiato unin città e hanno portato via 13mila euro in contanti e 7mila euro in preziosi. Il furto è stato compiuto il 27 dicembre scorso e se ne è avuta notizia solo nelle ultime ore. Vittima è stata una famiglia di origini asiatiche. Per quanto da loro riferito, nel pomeriggio del 27 dicembre, si sarebbero assentati per raggiungere Milano. La famiglia è partita alle 18 ed è rientrata in città attorno alle 24. Quando è tornata a casa, in via Crispi, ha trovato l’completamente a soqquadro e ha inutilmente cercato i valori custoditi in casa, che erano spariti. L’depredato si trova al secondo piano di un alto caseggiato che si affaccia sul Campo di Marte e via Crispi, strada parecchio trafficata. Tuttavia isono saliti fino al secondo piano passando dalla parte posteriore del caseggiato, quella che si affaccia sulla roggia Cresmiero, arrivando indisturbati fino al balcone e da lì, forzando la porta finestra sono poi penetrati in casa.