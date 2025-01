Ilfattoquotidiano.it - Kyrgios commenta duramente una foto con Sinner: per la prima volta il numero 1 al mondo reagisce

Nickcontinua a tormentare Jannikcon dichiarazioni e frecciatine sui social network. A questo punto difficile non considerare l’australiano ossessionato daluno del: ogni occasione è buona per ricordare alcheè il protagonista del caso Clostebol, da cui è stato scagionato, in attesa dell’esito del ricorso della Wada. Fino ad oggi, l’altoatesino1 alnon ha mai risposto ufficialmente, ma dopo l’ennesima provocazione per laha reagito. Il suo nome infatti non compare più tra i follower disuoi profili social.L’ultimo attacco dell’australiano non riguarda direttamente, ma Cruz Hewitt, il 16enne figlio di Lleyton Hewitt, exuno dele capitano di Coppa Davis dell’Australia. I due si sono allenati insieme sulla Rod Laver Arena a Melbourne, dove andrà in scena l’Australian Open dal prossimo 12 gennaio, con tanto dipubblicata sui social.