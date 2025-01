Ilfoglio.it - Incontrarsi a Londra, trovare il sesso e ritrovare anche il passato

Scambiarsi fotografie di sé e del posto in cui si vive, della propria casa, dei libri che si stanno leggendo e della libreria. Mostrare come ci si veste, informare e specificare i propri gusti, darel’idea magari vaga del proprio senso dell’umorismo. Dare corpo prima che a se stessi a un’indagine su di sé. Avviene quando si entra in contatto tramite una dating app, le motivazioni, almeno quelle apparenti, possono essere le più varie: dalla solitudine alla voglia dioccasionale, dalla necessità di un incontro fugace al bisogno di rise stessi negli occhi di un altra persona. Ma l’esito è quasi sempre quello di piombare all’interno di una casa degli specchi, proprio come quella del luna park. Là dove si pensa diuna via d’uscita o là dove ci si immagina diqualcuno che finalmente possa comprenderci etenerci stretti tra le braccia come non avviare da lungo tempo, non si fa che riinesorabilmente sempre se stessi.