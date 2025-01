Sport.quotidiano.net - Gubbio-Lucchese 3-1, inizio d’anno choc per i rossoneri

, 4 gennaio 2025 – Inizia nel peggiore dei modi il 2025 dellache esce sconfitta dal match contro il, complice una difesa rossonera in. vacanza. Il, nonostante cinque assenze, ha vinto il confronto grazie a una doppietta di Tommasini e al gol dell’ex Corsinelli in chiusura di primo tempo. Laha pareggiato con Selvini, primo gol tra i professionisti, su imbeccata di Saporiti, ma in pieno recupero Corsinelli ha centrato il bersaglio con un gran tiro a mezz’altezza da fuori area. La ripresa si è aperta con un assolo di Saporiti, che ha colpito il palo poi Tommasini ha trovato il 3 a 1 di testa. Nel finale ihanno colpito il secondo palo con Saporiti. Una sconfitta pesante in chiave salvezza. Ora l’unica speranza è nel mercato. Bisognerà intervenire subito sul mercato riparatore di gennaio perché la situazione rischia di diventare ancora più pericolosa con la squadra che ormai si trova stabilmente in zona playout.