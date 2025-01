È sfida Napoli-Lazio sul mercato | duello per il gioiello italiano

Leggi su Sportface.it

sono state fin qui tra le più belle realtà dei primi mesi di Serie A.Entrambe con una nuova guida tecnica, hanno mostrato seppur in modo diverso capacità e voglia di vincere, proponendo sicuramente un calcio diametralmente opposto ma efficiente allo stesso modo.La squadra di Antonio Conte, dopo lo scivolone pesante alla prima giornata contro il Verona, ha collezionato tanti risultati importanti, anche e soprattutto contro le big, e nonostante la doppia batosta subita al Maradona contro l’Atalanta di Gasperini e proprio contro la, si trova al primo posto in classifica con 41 punti, appaiati proprio alla Dea e con un punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, che ha però una partita da recuperare.che in queste prime settimane a guida Conte non ha sicuramente espresso un calcio meraviglioso, salvo alcune occasioni, ma è stata “contiana” al punto giusto, mostrando fame e cazzimma, oltre a tanta voglia di vincere.