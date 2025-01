Rompipallone.it - Doccia fredda in casa Inter, col Milan out anche lui: Inzaghi gelato dal comunicato

Leggi su Rompipallone.it

Niente da fare, questa stagione non lascia scampo con gli infortuni: è a forte rischiolui. Cheper.La finale di Supercoppa Italiana vedrà ancora rivali ile l’: i nerazzurri hanno vinto e convinto contro l’Atalanta in semifinale, mentre i rossoneri hanno sfruttato due errori della Juve per superare il turno. Occhio però a tutto quello che sta accadendo prima della finale. Brutte notizie per Simone.Si aggiunge un nuovo nome alla lista degli infortunati in: oltre a Benjamin Pavard e a Francesco Acerbi che sono rimasti ao per recuperare, sono arrivate novità importantida Riyad perché un big potrebbe dare forfait nel derby della finale.Thuram out con il? Arriva ilufficiale che preoccupa i tifosiSecondo quanto reso noto dall’, tramite una nota ufficiale: “Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a Riyadh ad accertamenti strumentali.